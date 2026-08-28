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कानपुर: जमीन धंसने के बाद छह घंटे से चल रहा रेस्क्यू, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटीं
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह करीब 6:40 बजे घर का आंगन अचानक जमीन धंसने से एक युवती गड्ढे में समा गई। घटना के 6 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पीएसी और राजस्व समेत कई बड़ी टीमें जेसीबी और अन्य आधुनिक उपकरणों के साथ युवती को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट नवीन शर्मा के मुताबिक अभी कुछ फीट की खुदाई और बाकी है।
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