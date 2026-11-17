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कानपुर: सड़क धंसने से बने गहरे गड्ढे की मरम्मत शुरू, राहगीरों को जल्द मिलेगी राहत

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:06 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:06 PM IST







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कानपुर में पीएसी मोड़ से रामादेवी जाने वाले मार्ग पर डिफेंस कॉलोनी के सामने बारिश के दौरान सड़क पर हुए गहरे गड्ढे की मरम्मत का कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। पूर्व में सुरक्षा की दृष्टि से इस पर बैरिकेडिंग कर ढका गया था, जिससे अब राहगीरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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