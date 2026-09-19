{"_id":"6aaec74e84d618e2840b6571","slug":"video-kanpur-radhashtami-celebrated-with-devotion-and-joy-devotees-dance-with-abandon-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: श्रद्धा और उल्लास से मनाया राधाष्टमी उत्सव, श्रद्धालु जमकर झूमे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किदवईनगर के श्री भोलेश्वर श्याम मंदिर में श्री राधाष्टमी उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री श्याम बाबा का राधा-रानी के स्वरूप में विशेष शृंगार हुआ। इस अवसर पर भजनों की प्रस्तुति हुई, जिस पर श्रद्धालु जमकर झूमे। श्री श्याम जी सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्जा-अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। वहीं विजय नगर स्थित शनि देव मंदिर में श्री राधा रानी के जन्मदिन पर भंडारे का आयोजन किया गया। संयोजक राजेंद्र जायसवाल समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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