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कानपुर: मसवानपुर-पनकी रोड सड़क पर राहगीरों के लिए गड्ढे बने मुसीबत

Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST
Kanpur Potholes on Maswanpur Panki Road Pose a Hazard for Commuters
मसवानपुर से कल्याणपुर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। पनकी रोड चौकी से मसवानपुर चौराहे तक दोनों लेन पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी असुविधा हो रही है। अभी तक इस मार्ग पर पैच वर्क भी नहीं कराया गया है।
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