{"_id":"6abce4fe3a641df53a0cbf39","slug":"video-kanpur-potholes-on-maswanpur-panki-road-pose-a-hazard-for-commuters-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मसवानपुर-पनकी रोड सड़क पर राहगीरों के लिए गड्ढे बने मुसीबत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मसवानपुर से कल्याणपुर मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। पनकी रोड चौकी से मसवानपुर चौराहे तक दोनों लेन पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए है। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी असुविधा हो रही है। अभी तक इस मार्ग पर पैच वर्क भी नहीं कराया गया है।

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