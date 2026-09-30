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कानपुर: हैलट के सामने सड़क पर हुए गड्ढे, मोतीझील मेट्रो स्टेशन तक सड़क बदहाल

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 04:01 PM IST







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हैलट अस्पताल से लेकर मोतीझील मेट्रो स्टेशन तक सड़क बारिश की वजह जगह-जगह उखड़ गई है। हैलट गेट के सामने एक ही जगह कई बड़े व्यास के गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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