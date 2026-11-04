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कानपुर: पनकी नहर पुल पर घटिया पैचवर्क की खुली पोल, 15 दिन में उखड़ी सड़क, बिखरी बजरी
कानपुर के पनकी नहर पुल स्थिति पर विभागीय लापरवाही की पोल खुल गई है। विभाग द्वारा कराया गया घटिया गुणवत्ता का पैचवर्क महज 15 दिनों के भीतर उखड़ गया, जिसके कारण सड़क पर दोबारा बड़े-बड़े गड्ढे और बजरी फैल गई है। जिम्मेदार विभाग की इस खानापूर्ति और अनदेखी का खामियाजा प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है।
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