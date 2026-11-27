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कानपुर: ई-ऑटो चालक की हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, गिरफ्तार

Shikha Pandey

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST







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चकेरी पुलिस ने ई-ऑटो चालक बृजनंदन यादव की हत्या के आरोप में फरार चल रहे हत्यारोपी राज से शुक्रवार रात में पुलिस की अलकनंदा के पास मुठभेड़ हो गई। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस आरोपी की 15 दिन से तलाश कर रही थी। ... और पढ़ें

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