कानपुर: जुम्मे की नमाज पढ़कर लौटे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मचा कोहराम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 27 Nov 2026 11:41 PM IST
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जाजमऊ थानाक्षेत्र के ताड़बगिया में शुक्रवार दोपहर जुम्मे की नमाज पढ़कर घर लौटे मोहम्मद फैसल (19) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार में मां नासीरा और तीन भाई मुमताज, सानू व नूर आलम हैं। परिजन के अनुसार, फैसल टेनरी में काम करता था। कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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