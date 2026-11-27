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जाजमऊ थानाक्षेत्र के ताड़बगिया में शुक्रवार दोपहर जुम्मे की नमाज पढ़कर घर लौटे मोहम्मद फैसल (19) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिवार में मां नासीरा और तीन भाई मुमताज, सानू व नूर आलम हैं। परिजन के अनुसार, फैसल टेनरी में काम करता था। कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।