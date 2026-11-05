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कानपुर: सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया गड्ढा, लोगों को हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:47 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:47 PM IST







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चकेरी के सुभाष रोड में सीवर लाइन डालने के गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है। जिससे लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है।

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