कानपुर: घोड़े को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार, लाठी-डंडे लेकर दौड़ाते दिखे लोग...पुलिस भी रही मौजूद

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चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां में सोमवार रात घोड़े ने तीन लोगों को काटकर घायल कर दिया था। इधर, घोड़े को दौड़ाते लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सनिगवां के डबल स्टोरी कॉलोनी में सोमवार रात घोड़े ने महिला अफसाना बेगम, रहमत अली और बाबूलाल कनौजिया को काटकर घायल कर दिया था।

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