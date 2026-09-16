बांदा: पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर पति जहर खाकर पहुंचा महिला थाने, मचा हड़कंप
Banda News: मामला बांदा कोतवाली क्षेत्र के महिला थाने का है। पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
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पत्नी को उसके मायके लिवाने पहुंचे युवक ने पत्नी के साथ चलने से इन्कार करने पर जहर खा लिया। जहर खाकर वह महिला थाने में पहुंच गया। महिला थानाध्यक्ष से उसने बताया कि वह जहर खाकर आया है। इस पर थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, वहां उसे भर्ती कराया गया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव पथरी निवासी रीना ने बताया कि वह अपने मायके शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले में आई थी। दो दिन पहले उसका पति रामबहादुर (30) उसे लिवाने के लिए पहुुंचा था। यहां बुधवार को उसने रीना से कहा कि घर चलो। इस पर रीना ने जाने से इन्कार कर दिया। गुस्से में आकर रामबहादुर ने रीना के दो थप्पड़ मार दिए। खुद शहर की संकट मोचन पुलिस चौकी पहुंच गया। वहां से उसे पुलिस ने भगा दिया। इस पर वह जेल चौकी पहुंच गया। यहां से भी पुलिस ने उसे भगा दिया।
इस पर वह महिला थाने में पहुंच गया। यहां उसने महिला थानाध्यक्ष मोनी निषाद से बताया कि उसकी पत्नी अपने घर से चलने के लिए राजी नहीं है, उसकी शिकायत दर्ज कर लो। इस बीच थानाध्यक्ष कुछ समझ पाती उसने बताया कि वह जहर खाकर आया है। इस बीच उसकी पत्नी रीना भी पीछे से महिला थाने में पहुंच गई। महिला थाने में जहर खाकर आने की बात पर थाने में हड़कंप मच गया।