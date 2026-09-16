बांदा: पत्नी के साथ चलने से इनकार करने पर पति जहर खाकर पहुंचा महिला थाने, मचा हड़कंप

पत्नी को उसके मायके लिवाने पहुंचे युवक ने पत्नी के साथ चलने से इन्कार करने पर जहर खा लिया। जहर खाकर वह महिला थाने में पहुंच गया। महिला थानाध्यक्ष से उसने बताया कि वह जहर खाकर आया है। इस पर थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, वहां उसे भर्ती कराया गया है।

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देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव पथरी निवासी रीना ने बताया कि वह अपने मायके शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ले में आई थी। दो दिन पहले उसका पति रामबहादुर (30) उसे लिवाने के लिए पहुुंचा था। यहां बुधवार को उसने रीना से कहा कि घर चलो। इस पर रीना ने जाने से इन्कार कर दिया। गुस्से में आकर रामबहादुर ने रीना के दो थप्पड़ मार दिए। खुद शहर की संकट मोचन पुलिस चौकी पहुंच गया। वहां से उसे पुलिस ने भगा दिया। इस पर वह जेल चौकी पहुंच गया। यहां से भी पुलिस ने उसे भगा दिया।