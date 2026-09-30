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कानपुर: सीओडी पुल पर उगी झाड़ियां, वाहन सवारों को निकलने में हो रही परेशानी

Shikha Pandey

Updated Wed, 30 Sep 2026 05:55 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 05:55 PM IST







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सीओडी पुल उतरते ही रोड के बगल में बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगी है। झाड़ियां रोड तक आ गई है। इससे बाइक सवारों को निकलने में दिक्कत होती है। ... और पढ़ें

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