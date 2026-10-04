{"_id":"6ac2310ef5e71ddb31092381","slug":"video-kanpur-open-manhole-at-singhpur-intersection-covered-and-road-repaired-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर चौराहे पर खुले मेनहोल को बंद कर किया पैचवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर चौराहे पर करीब तीन महीने से मेनहोल का ढक्कन बीच सड़क पर खुला हुआ था, जिससे आए दिन वाहन सवार गिरकर चुटहिल हो रहे थे। अमर उजाला ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद अब इस मेनहोल के ढक्कन को बंद करके इसके आसपास सड़क के हिस्से में पैचवर्क करा दिया गया है।

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