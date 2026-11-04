कानपुर: नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे का हरजिंदर नगर चौराहे पर जोरदार स्वागत

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कानपुर प्रथम आगमन पर नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद गोपी कृष्णा पांडे का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। चकेरी क्षेत्र के हरजिंदर नगर चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर और नारेबाजी कर सम्मानित किया। इससे पूर्व चकेरी एयरपोर्ट एवं रामादेवी चौराहे पर भाजपा नेता मनोज सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से उनका भव्य अभिनंदन किया।

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