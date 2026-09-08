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कानपुर: जीटी रोड पर नारामऊ बना डेथ स्पॉट, हादसों के बाद भी नहीं लगे चेतावनी बोर्ड

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 02:00 PM IST







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जीटी रोड नारामऊ में हादसों के बाद भी एनएचएआई ने चेतावनी बोर्ड या गति सीमा के संकेतक नहीं लगाए हैं। अत्यधिक व्यस्त और ब्लैक स्पॉट होने के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क पार करना बेहद जानलेवा बना हुआ है। ... और पढ़ें

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