कानपुर: बदहाल हुआ नगर निगम का हरितिमा समिति पार्क, बड़ी-बड़ी घास और टूटी बेंचों से बिगड़ी सूरत

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कानपुर कल्याणपुर बंबा रोड पर नगर निगम की ओर से बनाया गया हरितिमा समिति पार्क इन दिनों बदहाली का शिकार है। पार्क में जगह-जगह बड़ी-बड़ी घास उग आई है। लोगों के बैठने के लिए लगाई गई बेंच भी टूट चुकी हैं। देखरेख के अभाव में पार्क की सूरत बिगड़ती जा रही है। इसके चलते यहां आने वाले लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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