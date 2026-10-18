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हमीरपुर: ममता गुप्ता बनीं भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई

Sun, 18 Oct 2026 08:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 08:32 PM IST
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Hamirpur: Mamta Gupta appointed District President of BJP Mahila Morcha
ममता रवि गुप्ता - फोटो : अमर उजाला

भारतीय जनता पार्टी ने चौवट्टा मोहल्ला निवासी ममता रवि गुप्ता को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह अभी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष थीं। ममता रवि गुप्ता ने करीब 20 वर्ष पूर्व महिला शक्ति संस्था की नींव रखकर समाज सेवा के क्षेत्र में काम शुरू किया था। उनकी संस्था ने महिलाओं को जागरूक व आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही युवाओं में सांस्कृतिक जागरूकता का काम किया। उनके पति रविंद्र कुमार गुप्ता पेट्रोल पंप व्यवसायी व भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ममता गुप्ता ने कहा कि पार्टी से जिम्मेदारी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। उनके मनोनयन पर लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई।

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