फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Three special trains to pass through Kanpur during the festive season

यूपी: त्योहार पर कानपुर से गुजरेंगी तीन विशेष ट्रेनें, नागपुर-समस्तीपुर के बीच भी चलेगी साप्ताहिक ट्रेन

Sun, 18 Oct 2026 06:29 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 06:29 PM IST
विज्ञापन
Three special trains to pass through Kanpur during the festive season
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। नागपुर-समस्तीपुर, प्रयागराज-असारवा और अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेनें कानपुर से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन


इन ट्रेनों का जाने समय और ठहराव

मार्ग - संचालन की तारीख - कानपुर आगमन - गंतव्य का समय
012007 नागपुर-समस्तीपुर - 21 अक्तूबर से 11 नवंबर, प्रत्येक बुधवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे, समस्तीपुर रात 11:45 बजे
01208 समस्तीपुर-नागपुर - 23 अक्तूबर से 13 नवंबर, प्रयेक शुक्रवार - शाम 5:45 बजे - शनिवार सुबह 11:30 बजे नागपुर
04165 प्रयागराज-असरवा - 21 अक्तूबर से प्रत्येक बुधवार - सुबह 8:05 बजे - दूसरे दिन सुबह 5:45 बजे असारवा
04166 असारवा-प्रयागराज - 22 अक्तूबर से 26 नवंबर प्रत्येक बृहस्पतिवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे - प्रयागराज सुबह 10:35 बजे
09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन - 21, 28 अक्तूबर और 4, 11, 18, 25 नवंबर - दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे गोविंदपुरी - तीसरे दिन सुबह 10 बजे मालदा टाउन
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed