यूपी: त्योहार पर कानपुर से गुजरेंगी तीन विशेष ट्रेनें, नागपुर-समस्तीपुर के बीच भी चलेगी साप्ताहिक ट्रेन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 06:29 PM IST
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त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। नागपुर-समस्तीपुर, प्रयागराज-असारवा और अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेनें कानपुर से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
इन ट्रेनों का जाने समय और ठहराव
मार्ग - संचालन की तारीख - कानपुर आगमन - गंतव्य का समय
012007 नागपुर-समस्तीपुर - 21 अक्तूबर से 11 नवंबर, प्रत्येक बुधवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे, समस्तीपुर रात 11:45 बजे
01208 समस्तीपुर-नागपुर - 23 अक्तूबर से 13 नवंबर, प्रयेक शुक्रवार - शाम 5:45 बजे - शनिवार सुबह 11:30 बजे नागपुर
04165 प्रयागराज-असरवा - 21 अक्तूबर से प्रत्येक बुधवार - सुबह 8:05 बजे - दूसरे दिन सुबह 5:45 बजे असारवा
04166 असारवा-प्रयागराज - 22 अक्तूबर से 26 नवंबर प्रत्येक बृहस्पतिवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे - प्रयागराज सुबह 10:35 बजे
09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन - 21, 28 अक्तूबर और 4, 11, 18, 25 नवंबर - दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे गोविंदपुरी - तीसरे दिन सुबह 10 बजे मालदा टाउन
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इन ट्रेनों का जाने समय और ठहराव
मार्ग - संचालन की तारीख - कानपुर आगमन - गंतव्य का समय
012007 नागपुर-समस्तीपुर - 21 अक्तूबर से 11 नवंबर, प्रत्येक बुधवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे, समस्तीपुर रात 11:45 बजे
01208 समस्तीपुर-नागपुर - 23 अक्तूबर से 13 नवंबर, प्रयेक शुक्रवार - शाम 5:45 बजे - शनिवार सुबह 11:30 बजे नागपुर
04165 प्रयागराज-असरवा - 21 अक्तूबर से प्रत्येक बुधवार - सुबह 8:05 बजे - दूसरे दिन सुबह 5:45 बजे असारवा
04166 असारवा-प्रयागराज - 22 अक्तूबर से 26 नवंबर प्रत्येक बृहस्पतिवार - दूसरे दिन सुबह 4:40 बजे - प्रयागराज सुबह 10:35 बजे
09401 अहमदाबाद-मालदा टाउन - 21, 28 अक्तूबर और 4, 11, 18, 25 नवंबर - दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे गोविंदपुरी - तीसरे दिन सुबह 10 बजे मालदा टाउन