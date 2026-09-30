{"_id":"6abd081189a4a776160c0edd","slug":"video-kanpur-motorists-and-residents-grapple-with-waterlogging-on-mainawati-marg-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मैनावती मार्ग पर जलभराव से जूझ रहे वाहन चालक और बस्ती वाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: मैनावती मार्ग पर जलभराव से जूझ रहे वाहन चालक और बस्ती वाले

Shikha Pandey

Updated Wed, 30 Sep 2026 06:31 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 06:31 PM IST







Link Copied



नवाबगंज क्षेत्र के मैनावती मार्ग पर अभी भी करीब एक फीट तक जलभराव है। जलभराव की वजह से वाहन चलाकों को काफी असुविधा हो रही है। साथ ही ज्योरा ख्यौरा बस्ती के लोगों को आवागमन करने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन