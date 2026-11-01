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कानपुर: गोविंद नगर बीएसए कार्यालय में उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद की बैठक संपन्न
कानपुर के गोविंद नगर स्थित बीएसए कार्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक एवं विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पेंशनभोगियों की समस्याओं, चिकित्सा सुविधाओं, और लंबित पेंशन लाभों के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में परिषद के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने बुजुर्ग पेंशनर्स के हितों की रक्षा और उनकी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई।
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