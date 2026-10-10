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कानपुर: आईसीएआई भवन में सीए स्टूडेंट्स का कुंभ, पहले दिन युवाओं ने प्रस्तुत किए शोध पत्र

Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST
Kanpur massive gathering of CA students at the ICAI building youths presented research papers on the first day
लखनपुर स्थित आईसीएआई भवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का दो दिवसीय महासम्मेलन शनिवार को आरंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन वित्तीय रिपोर्टिंग और एआई के युग में ऑडिटिंग' जैसे तकनीकी और भविष्य की जरूरतों से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ।
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