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कानपुर: आईसीएआई भवन में सीए स्टूडेंट्स का कुंभ, पहले दिन युवाओं ने प्रस्तुत किए शोध पत्र

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:28 PM IST







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लखनपुर स्थित आईसीएआई भवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट छात्रों का दो दिवसीय महासम्मेलन शनिवार को आरंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन वित्तीय रिपोर्टिंग और एआई के युग में ऑडिटिंग' जैसे तकनीकी और भविष्य की जरूरतों से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ। ... और पढ़ें

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