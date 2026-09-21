कानपुर: मेगा क्रेडिट कैंप में 6691 लाभार्थियों को 578 करोड़ रुपये के ऋण बांटे

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उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में सोमवार को संयुक्त आयुक्त उद्योग, कानपुर मंडल में अग्रणी जिला बैंक कार्यालय, कानपुर नगर के संयुक्त सहयोग में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 6691 लाभार्थियों को 578 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया। उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 15 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और चेक दिया गया। संयुक्त आयुक्त उद्योग सुनील कुमार ने बताया कि कैंप का उद्देश्य उद्योग विभाग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर उद्यमियों एवं पात्र लाभार्थियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराना। और कानपुर मंडल में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना रहा। मेगा क्रेडिट कैंप के माध्यम से उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ओडीओपी, ओडीओसी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण बांटा गया। इसके अलावा वित्तीय सहायता, ऋण प्रक्रिया और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बैंकर्स से पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण और स्वीकृत ऋणों का शीघ्र वितरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 लाभार्थियों को बैंकों की ओर से ऋण स्वीकृति पत्र एवं चेक प्रदान किए गए। लीड बैंक मैनेजर कानपुर नगर आदित्य चंद्रा ने बताया कि मेगा क्रेडिट कैंप के तहत सितंबर माह में कानपुर जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा लगभग 6691 लाभार्थियों को कुल 578 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। इस मौके पर हिमांशु, अरुण कुमार, दिलीप चंद्र वर्मा आदि थे।

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