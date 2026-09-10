{"_id":"6aa2764579ebeebe6003cc55","slug":"video-kanpur-lawyers-rally-over-strike-issue-hundreds-gather-at-provincial-conference-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: हड़ताल के मुद्दे पर गरजे अधिवक्ता, प्रांतीय सम्मेलन में जुटे सैकड़ों वकील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यायिक कार्य बहिष्कार के बीच कानपुर में अधिवक्ताओं का दो दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन शुरू हुआ। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में सैकड़ों अधिवक्ता पहुंच चुके हैं, जबकि विभिन्न जिलों से अधिवक्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। दो दिन के न्यायिक कार्य बहिष्कार के आह्वान के चलते अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा और परिसर में सन्नाटा नजर आया।

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