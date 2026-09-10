यूपी: कानपुर मंडल में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज से बारिश के आसार; इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

कन्नौज-फर्रुखाबाद में उमस के बाद बारिश के आसार

कन्नौज और फर्रुखाबाद में 10 सितंबर को उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है। दोनों जिलों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शाम या रात के समय स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने से हल्की बारिश हो सकती है। 11 सितंबर को दोनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।