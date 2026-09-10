यूपी: कानपुर मंडल में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज से बारिश के आसार; इन जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
Kanpur weather report: मानसून की सक्रियता के चलते कानपुर मंडल के सभी छह जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन पांडे के अनुसार, कानपुर मंडल में मानसून की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद में आज से बादलों की आवाजाही के साथ गरज-चमक और बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
विस्तार
कानपुर नगर और देहात में आज बारिश के आसार
कानपुर नगर और कानपुर देहात में 10 सितंबर को अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दोपहर बाद से शाम तक गरज-चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।
11 और 12 सितंबर को तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने के आसार हैं। शनिवार से मौसम में धीरे-धीरे सुधार शुरू हो सकता है।
इटावा में आज धूप, कल से बदल सकता है मौसम
इटावा में 10 सितंबर को दिन के समय मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आज बारिश की संभावना करीब 4 फीसदी है।
हालांकि, 11 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को बादल छाने के साथ तापमान गिरकर करीब 33.9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
औरैया में रात को तेज बौछारों की संभावना
औरैया में 10 सितंबर को दिनभर मुख्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रात के समय गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। 11 सितंबर को बारिश का असर और बढ़ सकता है। गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान गिरकर करीब 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
कन्नौज-फर्रुखाबाद में उमस के बाद बारिश के आसार
कन्नौज और फर्रुखाबाद में 10 सितंबर को उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है। दोनों जिलों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शाम या रात के समय स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होने से हल्की बारिश हो सकती है। 11 सितंबर को दोनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
मंडल में अगले कुछ दिन ऐसा रहेगा मौसम
कानपुर मंडल में फिलहाल मानसून की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। अलग-अलग जिलों में बारिश की तीव्रता में अंतर हो सकता है। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।