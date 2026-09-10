एक्सक्लूसिव: कानपुर का निर्यात 591 करोड़ रुपये घटा, 17.6% की गिरावट दर्ज, युद्ध और टैरिफ का असर, पढ़ें रिपोर्ट

पिछले वर्ष निर्यात में रिकार्ड बनाने वाले कानपुर को इस बार तगड़ा झटका लगा है। शहर के निर्यात में करीब 591 करोड़ की गिरावट आई है। 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में कुल 3359 करोड़ का निर्यात हुआ था, जबकि 2026-27 (अप्रैल से जून) में घटकर 2768 करोड़ का निर्यात हो गया। यह स्थिति अमेरिका के साथ टैरिफ चुनौती, रूस-यूक्रेन और अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से हुई है। क्रिसमस और नए साल से निर्यात के आर्डर मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन (फियो) के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहली तिमाही रिपोर्ट आई है। चमड़े के जूते-चप्पलों के निर्यात में लगभग 11 फीसदी की कमी दर्ज हुई है। ब्रिटेन और कनाडा में मांग कमजोर होने के कारण इस क्षेत्र को नुकसान हुआ। सैडलरी और हार्नेस उत्पादों में लगभग 19 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्रिटेन, नीदरलैंड, चिली और अमेरिका जैसे मुख्य बाजारों में मांग कमजोर रही।