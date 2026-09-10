नशे पर शिकंजा: ओडिशा से गांजा लेकर कानपुर पहुंची लेडी तस्कर गिरफ्तार, आठ किलो की खेप बरामद

उसके पास से गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चांदनी ने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर कानपुर आती थी और इसे कानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास सप्लाई करती थी। इसके बदले उसे प्रत्येक चक्कर के पांच हजार रुपये मिलते थे।

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