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नशे पर शिकंजा: ओडिशा से गांजा लेकर कानपुर पहुंची लेडी तस्कर गिरफ्तार, आठ किलो की खेप बरामद

Thu, 10 Sep 2026 02:35 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 10 Sep 2026 02:35 PM IST
सार

Kanpur News: रेलबाजार पुलिस ने गुरुवार को चेकिंग के दौरान शिवनारायण टंडन सेतु पुल के पास एक महिला को आठ किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान चांदनी जोशी के रूप में हुई है।

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Woman Ganja Smuggler Arrested With 8 Kg Cannabis in Kanpur
आठ किलो गांजे के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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उसके पास से गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में चांदनी ने बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर कानपुर आती थी और इसे कानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास सप्लाई करती थी। इसके बदले उसे प्रत्येक चक्कर के पांच हजार रुपये मिलते थे।

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अगस्त में दो बार चक्कर

पुलिस के अनुसार महिला ने पूछताछ में बताया कि अगस्त महीने में वह दो बार ओडिशा से गांजा लेकर कानपुर आ चुकी थी। सितंबर में तीसरी बार गांजा लेकर आने के दौरान रेलबाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया।

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पुलिस ने बरामद गांजे को कब्जे में लेकर महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अब उससे गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ कर रही है।
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