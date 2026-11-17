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कानपुर: यूही पब्लिक स्कूल में खो-खो प्रतियोगिता का आगाज, दो दिनों में भिड़ेंगी 24 टीमें

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 PM IST







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कानपुर के चकेरी स्थित यूही पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय खो-खो प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ हुआ है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का रोमांचक फाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा, जिसके बाद विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ... और पढ़ें

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