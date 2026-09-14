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गणेश चतुर्थी पर बप्पा के रंग में रंगा कानपुर, घंटाघर सिद्धिविनायक मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Mon, 14 Sep 2026 02:50 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 02:50 PM IST







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गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कानपुर के सुतरखाना (घंटाघर) स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह तड़के से ही मंदिर में 'गणपति बाप्पा मोरया' के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने विधि-विधान से प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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