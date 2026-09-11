कानपुर: अवैध पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी, करोड़ों की कर चोरी का खुलासा

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राज्य कर विभाग ने शुक्रवार शाम गुजैनी क्षेत्र में बिना जीएसटी पंजीकरण चल रही अवैध पान मसाला और तंबाकू निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। विभाग की विशेष टीम ने छापेमारी कर मौके से तीन वर्टिकल सिंगल लाइन मशीन, पैकेट सीलिंग मशीन, बड़ी मात्रा में पान मसाला, तंबाकू, सुपाड़ी और पैकिंग सामग्री बरामद की। मौके पर राजश्री, केसर समेत कई ब्रांडों की पैकिंग भी मिली। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की कर चोरी का अनुमान लगाया गया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

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