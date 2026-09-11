फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Illegal pan masala factory busted; tax evasion worth crores revealed.

कानपुर: अवैध पान मसाला फैक्ट्री पकड़ी, करोड़ों की कर चोरी का खुलासा

Fri, 11 Sep 2026 06:36 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:36 PM IST
Kanpur: Illegal pan masala factory busted; tax evasion worth crores revealed.
राज्य कर विभाग ने शुक्रवार शाम गुजैनी क्षेत्र में बिना जीएसटी पंजीकरण चल रही अवैध पान मसाला और तंबाकू निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। विभाग की विशेष टीम ने छापेमारी कर मौके से तीन वर्टिकल सिंगल लाइन मशीन, पैकेट सीलिंग मशीन, बड़ी मात्रा में पान मसाला, तंबाकू, सुपाड़ी और पैकिंग सामग्री बरामद की। मौके पर राजश्री, केसर समेत कई ब्रांडों की पैकिंग भी मिली। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की कर चोरी का अनुमान लगाया गया है। मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

फरीदकोट में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Public sector bank employees in Faridkot went on strike and staged a protest against the Central Government.
Chandigarh-Punjab
11 Sep 2026

कानपुर: सड़क पर फैली बजरी से बढ़ा हादसों का खतरा, हल्का ब्रेक लगाते ही फिसल रही बाइक

Gravel Spread on Pandu Nagar JK Temple Road Poses Accident Risk for Bikers
Kanpur
11 Sep 2026

सेवा संकल्प अभियान को लेकर पंचकूला में सीएम सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

CM Saini holds press conference in Panchkula regarding the 'Seva Sankalp Abhiyan'.
Chandigarh-Haryana
11 Sep 2026

कानपुर: बाढ़ से सैकड़ों बीघे फसल बर्बाद; मुआवजा न मिलने का आरोप

Hundreds of bighas of crops destroyed by floods; allegations of not receiving compensation.
Kanpur
11 Sep 2026

सिरमौर: क्विज, ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू से निखारी विद्यार्थियों की प्रतिभा

career guidance workshop chemicos club nahan students personality development
Sirmour
11 Sep 2026
विज्ञापन

रोहतक में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

Bank employees on strike in Rohtak, demanding a five-day banking week.
Rohtak
11 Sep 2026

मानसून की विदाई से पहले फिर बरसेंगे बादल, 13-14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना

Clouds to pour again before the monsoon withdraws; heavy rain likely on September 13–14.
Rajasthan
11 Sep 2026
विज्ञापन

जौनपुर में रॉड से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या

Youth murdered in Jaunpur after being repeatedly struck with rod
Jaunpur
11 Sep 2026

अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे बैंक कर्मचारी, जलूस और सभा करके सरकार को कोसा

Bank employees went on strike demanding their demands, held rallies and rallies to condemn the government.
Prayagraj
11 Sep 2026

बैंक कर्मचारियों ने काम बंद कर किया प्रदर्शन, 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल

bank employees strike on september 11 nationwide protest against government
Dharamshala
11 Sep 2026

पंचकूला में नगर निगम सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन

Sanitation workers protest outside the Municipal Corporation office.
Panchkula
11 Sep 2026

बहादुरगढ़ में सरकारी बैंक रहे बंद, कर्मचारियों ने किया आक्रोश प्रदर्शन

Government banks remained closed in Bahadurgarh; employees staged a protest to express their outrage
Jhajjar/Bahadurgarh
11 Sep 2026

हांसी में आज होगा एसोसिएशन के नए प्रधान व अन्य पदाधिकारियों की हार-जीत का फैसला; सुबह 9 बजे मतदान शुरू, शाम 4 बजे तक होगा मतदान

The outcome of the election for the association's new president and other office-bearers in Hansi will be decided today; voting begins at 9 AM and continues until 4 PM.
Hisar
11 Sep 2026

नारनौल में पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग पर 166 शाखाओं में हड़ताल, कामकाज प्रभावित

Strike across 166 branches in Narnaul demanding a five-day banking week; operations affected.
Mahendragarh/Narnaul
11 Sep 2026

शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंक कर्मचारियों का धरना शुरू, 5-डे बैंकिंग और समान पीएलआई की मांग

shimla bank employees protest dc office 5 day banking pli demand
Shimla
11 Sep 2026

करनाल जिला बार एसोसिएशन चुनाव आज अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ किया मतदान; साफ-सफाई और चैंबर निर्माण बने मुख्य मुद्दे

Karnal District Bar Association Elections: Lawyers voted with enthusiasm today; cleanliness and the construction of chambers emerged as key issues.
Karnal
11 Sep 2026

भिवानी जिला बार चुनावों के लिए अधिवक्ताओं की लगी लंबी कतारें, मतदान जारी

Long queues of advocates for the Bhiwani District Bar elections; voting is underway.
Bhiwani
11 Sep 2026

जींद में बैंक हड़ताल से प्रभावित रहा कामकाज, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पर कर्मचारी लामबंद

Banking operations in Jind affected by strike; employees rally for a five-day work week.
Jind
11 Sep 2026

करनाल में रॉड से सिर पर वार कर युवक की हत्या, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीटा

Youth murdered in Karnal after being struck on the head with a rod; angry mob beats up the accused
Karnal
11 Sep 2026

सोलन में फुटबॉल का रोमांच, मंडी ने कांगड़ा को 5-1 से हराया; ठोडो मैदान में जारी अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता

solan under 14 state level football tournament mandi kangra match
Solan
11 Sep 2026

VIDEO: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मेडिकल छात्र, 25 हजार करने की मांग की

VIDEO: स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मेडिकल छात्र, 25 हजार करने की मांग की
Lucknow
11 Sep 2026

VIDEO: पांच दिवसीय बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, एक दिवसीय हड़ताल की

VIDEO: पांच दिवसीय बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, एक दिवसीय हड़ताल की
Lucknow
11 Sep 2026

एम्स मोहाली में विशेष जरूरतों वाले किशोरों की परवरिश पर पैरेंटिंग कार्यक्रम

Parenting program on raising adolescents with special needs at AIIMS Mohali
Mohali
11 Sep 2026

सोलन: पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर हुआ मंथन, बीबीएन पूर्व सैनिक लीग की बैठक में भवन निर्माण की भी समीक्षा

bbn ex servicemen league meeting nalagarh solan
Solan
11 Sep 2026

बैंकों की हड़ताल से ऊना में कामकाज ठप, 5-डे बैंकिंग और पीएलआई के विरोध में कर्मियों की आक्रोश रैली

bank strike una 5 day banking pli protest rally september 2026
Una
11 Sep 2026

कानपुर: दो कारों की भिड़ंत, गंगा स्नान से लौट रहे यात्रियों समेत दर्जनभर चुटहिल

Two cars collide at Yash Kothari Crossing; a dozen people, including travelers returning from a holy dip in the Ganges, injured.
Kanpur
11 Sep 2026

कानपुर में बैंकों की तालाबंदी, सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Bank shutdowns in Kanpur bank employees take to the streets warning of an indefinite strike
Kanpur
11 Sep 2026

VIDEO: मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ चला अभियान, चालान कर साइलेंसर जब्त किया गया

VIDEO: मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ चला अभियान, चालान कर साइलेंसर जब्त किया गया
Lucknow
11 Sep 2026

VIDEO: बैंकों में रही हड़ताल, करोड़ों का लेनदेन रहा ठप

VIDEO: बैंकों में रही हड़ताल, करोड़ों का लेनदेन रहा ठप
Raebareli
11 Sep 2026

VIDEO: महिला स्पेशल रोजगार मेला का आयोजन, विधायक नीरज बोरा ने किया संबोधित

VIDEO: महिला स्पेशल रोजगार मेला का आयोजन, विधायक नीरज बोरा ने किया संबोधित
Lucknow
11 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed