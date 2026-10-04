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कानपुर: नवरात्रि की तैयारी में जुटे मूर्ति कलाकार, रंग रोगन कर मूर्तियों को दे रहे भव्य स्वरूप

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 04 Oct 2026 04:27 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 04:27 PM IST







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कुछ दिनों बाद नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। इसी को लेकर मूर्ति कलाकार मां दुर्गा की मूर्तियों को बनाने और उनका रंगरोगन करके उन्हें भव्य स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। गोल चौराहा के पास सड़क किनारे दर्जनों दुकानों पर ये कलाकार मूर्तियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। ... और पढ़ें

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