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कानपुर: गंगा की बाढ़ ने ख्योरा कटरी में बढ़ाई मुसीबतें, आवागमन के लिए नावें बनी सहारा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 11 Sep 2026 04:17 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 04:17 PM IST







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गंगा की बाढ़ ने ख्योरा कटरी के मजरों भोपालपुरवा, भगवानदीनपुरवा, बनियापुरवा, दुर्गापुरवा के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। भोपालपुररवा और भगवानदीनपुरवा में घरों के चबूतरों तक पानी भरा हुआ है। आवागमन के लिए अब सिर्फ नावें ही सहारा बनी हुई हैं। किसान और ग्रामीण खेतों और घरों में आने जाने के लिए नावों का सहारा बनी हुई हैं। ... और पढ़ें

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