{"_id":"6ac2310857ec8c397407a3fb","slug":"video-kanpur-flood-affected-villagers-in-khyora-katri-demand-construction-of-marginal-embankment-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ख्योरा कटरी में बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों ने मार्जिनल बांध बनवाने की मांग की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लगभग हर साल गंगा में बाढ़ आने की वजह से ख्योरा कटरी के सभी मजरे प्रभावित हो जाते हैं। भोपालपुरवा के ग्रामीणों ने अमर उजाला से बात करते हुए मार्जिनल बांध को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की है। इससे हर साल आने वाली गंगा की बाढ़ की समस्या से उन्हें निजात मिल सके। बता दें सपा सरकार के कार्यकाल में शिवपाल सिंह यादव जब मंत्री थे, तब उन्होंने गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक गंगा के किनारे किनारे बांध बनवाने के लिए बजट भी पास करा दिया था। लेकिन तब से अभी तक मार्जिनल बांध का काम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

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