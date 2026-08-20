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कानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबू

Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:30 PM IST
Kanpur: Fire breaks out at mattress factory; 8 fire tenders bring blaze under control
चकरपुर सर्विस रोड पर स्थित ऑडिटोरियल बिल्डिंग में आदित्य गर्ग की शिल्पा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम से गद्दा फैक्टरी है। मैनेजर सोमेश्वर सिंह के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ज्वलनशील पदार्थ व रुई के ढेर तक पहुंच गई। ऊंची लपटें उठने लगीं। कर्मी बाहर की ओर भागे। सूचना पर पनकी, चकेरी सहित अन्य फायर स्टेशनों से दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लपटें उठती देख कर्मचारियों ने भाग कर जान बचाई। गद्दों और रुई में आग के कारण करीब आधा किमी के दायरे में धुएं का काला गुबार छा गया। इससे लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जन हानि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
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