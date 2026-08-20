{"_id":"6a8740a4ba330db033035661","slug":"video-kanpur-fire-breaks-out-at-mattress-factory-8-fire-tenders-bring-blaze-under-control-2026-08-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गद्दा फैक्टरी में लगी आग, 8 गाड़ियों ने पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकरपुर सर्विस रोड पर स्थित ऑडिटोरियल बिल्डिंग में आदित्य गर्ग की शिल्पा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम से गद्दा फैक्टरी है। मैनेजर सोमेश्वर सिंह के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ज्वलनशील पदार्थ व रुई के ढेर तक पहुंच गई। ऊंची लपटें उठने लगीं। कर्मी बाहर की ओर भागे। सूचना पर पनकी, चकेरी सहित अन्य फायर स्टेशनों से दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लपटें उठती देख कर्मचारियों ने भाग कर जान बचाई। गद्दों और रुई में आग के कारण करीब आधा किमी के दायरे में धुएं का काला गुबार छा गया। इससे लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जन हानि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।

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