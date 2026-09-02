{"_id":"6a97c71d36c41465f80361a3","slug":"video-kanpur-inhumane-conditions-at-bhitargaon-cowshed-cattle-writhing-and-gasping-in-mire-dogs-tearing-at-carcasses-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भीतरगांव की गौशाला में अमानवीय स्थिति, दलदल में तड़पते हांफते गोवंश, शवों को नोंचते कुत्ते","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: भीतरगांव की गौशाला में अमानवीय स्थिति, दलदल में तड़पते हांफते गोवंश, शवों को नोंचते कुत्ते

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 12:20 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 12:20 PM IST







Link Copied



भीतरगांव विकास खंड स्थित बेहटा-गंभीरपुर गौआश्रय स्थल से बेहद झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। नायब तहसीलदार, बीडीओ और सचिव के औचक निरीक्षण के दौरान गोशाला के अंदर दलदल में फंसे और तड़पते हुए कई गोवंश मिले। परिसर में खुले में पड़े मृत गोवंशों के शवों को कुत्ते नोंचते नजर आए। ... और पढ़ें

विज्ञापन