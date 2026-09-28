{"_id":"6aba52ccc9dbd608ee0c617b","slug":"video-kanpur-filth-accumulates-at-bithoors-open-gym-park-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर में बने ओपन जिम पार्क पर पसरी गंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर कस्बे के रानीलक्ष्मीबाई चौराहे के पास बने ओपन जिम पार्क में गंदगी पसरी हुई है।नियमित सफाई न होने की वजह से यहां लगे जिम उपकरणों के पास कूड़ा फैला हुआ है।गंदगी की वजह से लोगों ने ओपन जिम पार्क में आना कम कर दिया है।

... और पढ़ें