{"_id":"6acb5ddaa956ce6a1e0ce2e3","slug":"video-kanpur-ev-charging-station-near-university-turning-into-a-scrap-heap-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: यूनिवर्सिटी के पास कबाड़ हो रहा ईवी चार्जिंग स्टेशन, व्यवस्था और रखरखाव पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर में यूनिवर्सिटी के पास बनाया गया ईवी चार्जिंग स्टेशन बदहाली का शिकार है। वाहनों को चार्ज करने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए इस स्टेशन की हालत अब ऐसी हो रही है कि यह कबाड़ में तब्दील होता नजर आ रहा है। नगर निगम और अडानी ग्रुप के बीच हुए अनुबंध के तहत इस स्टेशन का निर्माण कराया गया था। इसके बावजूद स्टेशन की मौजूदा स्थिति व्यवस्था और रखरखाव पर सवाल खड़े कर रही है।

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