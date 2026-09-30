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कानपुर: दलहन अनुसंधान रोड पर बना डंपिंग यार्ड, 30 मीटर के क्षेत्रफल में फैला है कचरा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST







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कल्याणपुर में दलहन अनुसंधान सड़क पर रजबहे की पुलिया के पास डंपिंग यार्ड जैसा नजारा है। यहां करीब 30 मीटर के क्षेत्रफल में कूड़ा-करकट सड़क के फुटपाथ तक फैला पड़ा है। रोजाना हजारों लोग इस बदबूदार कचरे के पास से गुजरने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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