{"_id":"6abce4d88a27f242d30caea1","slug":"video-kanpur-drain-choked-by-ganga-floodwaters-in-bhopalpurwa-drain-and-footpath-buried-under-sludge-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भोपालपुरवा में गंगा की बाढ़ के पानी से नाला चोक, कीचड़ में गायब हुआ नाला और फुटपाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: भोपालपुरवा में गंगा की बाढ़ के पानी से नाला चोक, कीचड़ में गायब हुआ नाला और फुटपाथ

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 04:00 PM IST







Link Copied



नवाबगंज ख्योरा कटरी के मजरे भोपालपुरवा में आई गंगा की बाढ़ के बाद नवनिर्मित नाला पूरी तरह से चोक हो गया। नाला कीचड़ की वजह से नजर ही नहीं आ रहा है। गंगाराम निषाद ने बताया सफाई के नाम पर खानापूर्ति हुई है। मुख्य नाले की सफाई न होने की वजह से सड़क के फुटपाथ तक कीचड़ फैला हुआ है। ... और पढ़ें

विज्ञापन