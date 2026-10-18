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कानपुर: मंधना दशहरा मेला ग्राउंड में रावण का पुतला खड़ा करने पर विवाद, प्लाट मालिक ने बुलाई पुलिस

Shikha Pandey

Updated Sun, 18 Oct 2026 08:04 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 08:04 PM IST







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मंधना स्थित दशहरा मेला ग्राउंड में रावण का पुतला खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया।प्लाट मालिक ने मौके पर पहुंचकर पुतला खड़ा किए जाने पर आपत्ति जताई और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। मेला कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद प्लॉट मालिक ने पुतला खड़ा करने की सहमति दी। ... और पढ़ें

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