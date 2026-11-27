{"_id":"6b09bd765534148852072d1e","slug":"video-kanpur-dilapidated-road-outside-councilors-house-poses-accident-risk-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पार्षद के घर के बाहर सड़क की जर्जर हालत, हादसे को दे रही दावत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: पार्षद के घर के बाहर सड़क की जर्जर हालत, हादसे को दे रही दावत

Shikha Pandey

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST







Link Copied



पार्षद मनोज यादव के घर के बाहर चकेरी के त्रिमूर्ति मंदिर के पास की सड़क टूटी पड़ी हुई है। जिससे बजरी निकल रही है। उड़ रही धूल मिट्टी से लोग परेशान हो रहे है। ... और पढ़ें

विज्ञापन