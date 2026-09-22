{"_id":"6ab2a85292a625705e05a8fb","slug":"video-kanpur-devotees-queue-up-at-panki-temple-on-budhwa-mangal-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी लाइन

Shikha Pandey

Updated Tue, 22 Sep 2026 09:39 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 09:39 PM IST







Link Copied



पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर्व पर श्रद्धालुओं की लंबी लाइन पूरे दिन लगी रही। पनकी मंदिर में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। तेज धूप होने के बाद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन