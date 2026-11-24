{"_id":"6b0526fae5e0dd98d10b1285","slug":"video-kanpur-devotees-flock-to-the-ghats-of-bithoor-on-kartik-purnima-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर के घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु, गंगा स्नान कर किया दान-पुण्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: बिठूर के घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु, गंगा स्नान कर किया दान-पुण्य
बिठूर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को बिठूर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान-पुण्य और पूजा-पाठ किया। सबसे अधिक भीड़ पौराणिक ब्रह्मावर्त घाट पर देखने को मिली। यहां गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा कुटी मंदिर में दर्शन-पूजन कर दान किया और पुण्य कमाया। स्नान के बाद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं, घाटों के आसपास लगी दुकानों पर बच्चों और श्रद्धालुओं ने छोटे गोलगप्पे सहित अन्य खाद्य सामग्री की खरीदारी की। कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे बिठूर में सुबह से ही धार्मिक माहौल बना रहा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।