{"_id":"6b058854b9164140d706223d","slug":"video-kanpur-devotees-flock-to-siddhnath-ghat-for-a-holy-dip-in-the-ganges-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिद्धनाथ घाट में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सिद्धनाथ घाट में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु

Shikha Pandey

Updated Tue, 24 Nov 2026 06:21 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 06:21 PM IST







Link Copied



कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जाजमऊ के द्वितीय काशी सिद्धनाथ घाट पर मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु हर हर गंगे के उद्घोष के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे है। घाट पर पुलिसकर्मी व गोताखोर मुस्तैद है। ... और पढ़ें

विज्ञापन