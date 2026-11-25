बांदा के कालू कुआं मोहल्ले में जमीनी विवाद में पौत्र ने बाबा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के मजार के पास कालू कुआं निवासी लल्ला राजपूत (80) की मंगलवार रात करीब 11:50 बजे उनके घर पर गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई।

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मृतक के बेटे रामगोपाल राजपूत ने पुलिस को दी तहरीर में अपने भतीजे सुनील राजपूत (26) पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और सतर्कता बरती जा रही है।