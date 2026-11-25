कानपुर में महाराजपुर के मदारपुर-करन खेड़ा में तेंदुए के हमले के बाद बुधवार सुबह से वन विभाग और डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सघन कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। ओस के कारण खेत गीले होने से पैरों के निशानों को ट्रेस करने में आसानी हो रही है। चिड़ियाघर से आई डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है।

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वन विभाग के डिप्टी रेंजर विजय कुमार और डॉक्टर नीतीश कटियार ने बताया कि जिस जगह तेंदुए ने किसानों पर हमला किया था। उससे करीब 400 मीटर दूर खेतों में ताजे पैरों के निशान मिले हैं। निशानों का मिलान करते हुए तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। रेस्क्यू टीम में विजय कुमार ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर मूवमेंट कर रहे हैं।