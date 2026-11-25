कानपुर: तेंदुए की तलाश में सघन कॉम्बिंग, 400 मीटर दूर मिले पंजों के निशान, DFO ने भीड़ हटाने के दिए निर्देश
Kanpur News: महाराजपुर स्थित मदारपुर-करन खेड़ा में तेंदुए के हमले के बाद बुधवार सुबह से वन विभाग और चिड़ियाघर के डॉक्टरों की टीम ने सघन कॉम्बिंग अभियान शुरू किया है। इसमें हमला स्थल से करीब 400 मीटर दूर खेतों में तेंदुए के ताजे पंजों के निशान मिले हैं।
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कानपुर में महाराजपुर के मदारपुर-करन खेड़ा में तेंदुए के हमले के बाद बुधवार सुबह से वन विभाग और डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सघन कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। ओस के कारण खेत गीले होने से पैरों के निशानों को ट्रेस करने में आसानी हो रही है। चिड़ियाघर से आई डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है।
वन विभाग के डिप्टी रेंजर विजय कुमार और डॉक्टर नीतीश कटियार ने बताया कि जिस जगह तेंदुए ने किसानों पर हमला किया था। उससे करीब 400 मीटर दूर खेतों में ताजे पैरों के निशान मिले हैं। निशानों का मिलान करते हुए तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। रेस्क्यू टीम में विजय कुमार ट्रैंक्विलाइजर गन लेकर मूवमेंट कर रहे हैं।
डीएफओ ने दिया बाहर के लोगों को हटाने का निर्देश
डीएफओ आकांक्षा जैन ने बताया कि तेंदुआ एक फुर्तीला जानवर है, जो एक जगह नहीं रुकता और शोर सुनकर आक्रोशित हो जाता है। इसलिए एहतियातन बाहर से आए लोगों को हटाया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग करे, पैरों के निशानों का मिलान करते हुए तेंदुए को खोजा जाए और पिंजड़ा तैयार रखा जाए।
घायलों से मिलने पहुंचेंगे सतीश महाना
सभी ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। भाजपा नेता विनय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घायलों का हालचाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौके पर आ रहे हैं। साथ ही, उन्होंने वन विभाग की टीम को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर ग्रामीणों के भय को खत्म किया जाए।