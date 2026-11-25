कानपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आय और निवास के गलत प्रमाणपत्र लगाकर सितंबर में नौकरी पाने वाली सात कार्यकर्ताओं की सेवाएं समाप्त होंगी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीती सिंहा ने तहसीलों से प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया, तो चार कार्यकर्ताओं के आय और तीन के निवास प्रमाणपत्र गलत मिले। विभाग ने कार्रवाई के लिए फाइल जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को भेज दी है।

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इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से पात्रों का चयन किया जाएगा। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 259 रिक्त पदों के लिए करीब 16 हजार आवेदन आए थे। सीडीपीओ की निगरानी में अभिलेखों की जांच और मेरिट के आधार पर सितंबर में 256 महिलाओं का चयन कर नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने सात महिलाओं के प्रमाणपत्रों पर सवाल उठाते हुए शिकायत की। तहसीलों से सत्यापन कराने पर गड़बड़ी सामने आई।