{"_id":"6a98297127aeedc8d10dfecf","slug":"video-kanpur-deep-potholes-on-railway-bridge-road-pose-accident-risk-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रेलवे पुल की सड़क पर हुए गहरे गड्ढे, हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी क्षेत्र के कालपी रोड स्थित रेलवे पुल की सड़क बदहाल हो गई है। भाटिया तिराहा से रानीगंज तक करीब एक किलोमीटर सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं। बारिश का पानी भरने से राहगीरों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता और हादसे का खतरा बढ़ गया है। पुल के जॉइंट के पास दरारें भी खुल गई हैं। व्यस्त मार्ग होने के कारण यहां दिन-रात भारी वाहनों का आवागमन रहता है और अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई। पैचवर्क के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है। इस मार्ग से पनकी, सचेंडी, अरमापुर समेत कई क्षेत्रों के लोग गुजरते हैं। स्कूली बच्चों, ऑटो व ई-रिक्शा चालकों और राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है।

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