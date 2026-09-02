कानपुर: किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले को सात साल कैद, जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 02 Sep 2026 10:38 PM IST
विज्ञापन
शादी का झांसा देकर किशोरी को ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने सात साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चकेरी के सनिगवां निवासी किशोरी के पड़ोस में रहने वाली महिला के घर उसका रिश्तेदार सिविल लाइंस निवासी सीबू उर्फ अमित जायसवाल आता था। सीबू की दोस्ती किशोरी से हो गई। 14 मई 2015 की रात सीबू किशोरी को घर से ले गया था। सीबू उसे दिल्ली ले गया जहां उसके साथ मंदिर में शादी की बात कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद दोनों कानपुर आ रहे थे तभी पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था। सीबू को जेल भेजा।
विज्ञापन