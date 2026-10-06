{"_id":"6ac502ea16ebb1a17a007885","slug":"video-kanpur-darkness-plagues-the-road-to-chhabilpurva-in-the-cantonment-area-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कैंट में छबीलपुरवा जाने वाले सड़क पर रहता अंधेरा, आने-जाने वालों को होती दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: कैंट में छबीलपुरवा जाने वाले सड़क पर रहता अंधेरा, आने-जाने वालों को होती दिक्कत

Shikha Pandey

Updated Tue, 06 Oct 2026 07:47 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 07:47 PM IST







Link Copied



कैंट के लालकुर्ती से छबीलपुरवा जाने वाले बदलीपुरवा वार्ड नंबर 2 में आने जाने की रास्ते में बहुत पेड़ की डालिया के कारण रोशनी कम हो जाती है। रात में आने-जाने की दिक्कत होती है। ... और पढ़ें

विज्ञापन