कानपुर: कांशीराम अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की हालत बिगड़ी, मौत से मचा कोहराम, हंगामा
रामादेवी स्थित कांशीराम अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की हालत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां सीओडी आरओबी के पास रास्ते में दोनों की मौत हो गई। बेटे को दफना दिया गया है। महिला के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है। पुलिस ने लिखित में लेकर शव को उनके सुपुर्द कर दिया है।
शुक्लागंज के कीपरखेड़ा निवासी नूर मोहम्मद ई ऑटो चलाते है। उनके परिवार में पत्नी शबीना (30) और चार बेटी है। देवर सलीम ने बताया कि मंगलवार को कांशीराम अस्पताल में महिला को डिलीवरी के लिए लेकर आए थे।इधर, 2:14 मिनट में शबीना को बेटा हुआ। वहीं, 4:40 मिनट पर अचानक से महिला को ब्लीडिंग होने लगी। इस पर डॉक्टरों ने हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। इधर, सीओडी आरओबी उतरते ही कोड जच्चा-बच्चा की मौत हो गई।